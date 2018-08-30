İnsan hakları örgütü Fortify Rights: Myanmar güçleri insani yardımları sistematik bir şekilde engelliyor

Fortify Rights'ın hazırladığı "Her Şeyi Engelliyorlar" adlı raporda, Myanmar güçlerinin ülkenin kuzeyindeki Kaçin ve Şan eyaletlerine gönderilen insani yardımları kasıtlı olarak engellediği ifade edildi.

Raporda, Myanmar ordusunun, Kaçin ve Şan eyaletlerindeki çatışmalar nedeniyle evlerini terk eden sivillere gıda, su, sağlık hizmetleri ve barınak gibi insani yardımları sistematik bir şekilde engellediği kaydedildi.

İnsan hakları örgütü Fortify Rights, Myanmar hükümetine, sivillere insani yardım ulaştırılmasına izin verme çağrısında bulundu.

Fortify Rights'ın yöneticisi Matthew Smith, elde edilen kanıtların savaş suçu sayılabileceğine dikkati çekerek, "Bütün bunlar, Myanmar'ın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmesi için daha fazla neden veriyor." ifadelerini kullandı.

Etnik temizlik

Myanmar'ın kuzeyindeki Kaçin ve Şan eyaletlerinde ordu güçleri ile ayrılıkçı isyancılar arasındaki çatışmalar nedeniyle yerli Kaçin etnik topluluğuna mensup binlerce kişi yurtlarını terk etmek zorunda kalmıştı.

Myanmar ordusu, ülkenin farklı bölgelerinde etnik azınlıklara yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştirilere hedef oluyor. Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları örgütleri, ordu güçlerinin ülkenin güney batısındaki Arakan eyaletinde 700 binden fazla Müslüman'ın komşu Bangladeş'e sığınmasına yol açan şiddet eylemlerini ise "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.