Myanmar'dan kaçan sığınmacıları ziyaret eden Emine Erdoğan duygusal anlar yaşadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bugün Bangladeş’in Cox’s Bazar kentinde bulunan müllteci kamplarını ziyaret etti. Myanmar’da devam eden çatışmadan kaçarak Bangladeş’e sığınan ve kampa yerleştirilen Rohingyalarla bir araya gelen Emine Erdoğan, duygusal anlar yaşadı. Rohingyalara yardım malzemesi dağıtan Erdoğan, onlarla sohbet etti. Erdoğan, Myanmar'dan kaçanların yapılan zulüm hakkında anlattıklarını dinlerken Rohingyalı bir kadın ve çocuklara sarıldı. Emine Erdoğan bu anlarda duygusal anlar yaşadı.