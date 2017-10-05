Naim Süleymanoğlu için gerekli donör bulundu
Acil karaciğer nakli olması gereken halterin rekortmeni, Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu için gerekli donör bulundu.
Türkiye'nin gururu, eski halterci Naim Süleymanoğlu için gerekli donör bulundu. Süleymanoğlu Ataşehir Memorial hastanesinde böbrek transpantlasonu için ameliyata giriyor.
Ameliyat sırasında acil taze kana ihtiyaç duyulacağı için A pozitif kan vermek için hastaneye bekleniyor.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Naim Süleymanoğlu, karaciğer sirozu teşhisiyle 25 Eylül'de kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. (Hürriyet)
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