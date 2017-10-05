Son Dakika Haberleri E-gazete 5Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Naim Süleymanoğlu için gerekli donör bulundu

Acil karaciğer nakli olması gereken halterin rekortmeni, Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu için gerekli donör bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye'nin gururu, eski halterci Naim Süleymanoğlu için gerekli donör bulundu. Süleymanoğlu Ataşehir Memorial hastanesinde böbrek transpantlasonu için ameliyata giriyor.
 
Ameliyat sırasında acil taze kana ihtiyaç duyulacağı için A pozitif kan vermek için hastaneye bekleniyor.
 
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Naim Süleymanoğlu, karaciğer sirozu teşhisiyle 25 Eylül'de kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. (Hürriyet)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP'li başkanın kadın düşmanlığı

CHP'li başkanın kadın düşmanlığı

Türkiye'nin en çok satan otomobil markası belli oldu

Türkiye'nin en çok satan otomobil markası belli oldu

150 bin pet şişe ile kendi adasını inşa etti

150 bin pet şişe ile kendi adasını inşa etti

Hırsızlık yapmak için 1.27 milyon dolar harcadılar

Hırsızlık yapmak için 1.27 milyon dolar harcadılar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA