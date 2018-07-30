Kastamonu’da nakliyeci TIR'ını sünnet arabası yaptı

Daday’da nakliyecilik yapan Tahir Çiftçi ve eşi Feride Çiftçi, 9 yaşındaki oğulları Metehan için sünnet düğünü düzenledi. Baba Tahir Çiftçi, kullandığı TIR'ı süsleyerek sünnet arabası haline getirip oğluna ilçede tur attırdı.

Tahir Çiftçi, 20 yıldır TIR şoförlüğü yaptığını ve çocuğunun sünnet düğününü de TIR'la yapmanın en büyük hayali olduğunu söyledi. Çiftçi, "Herkes otomobille konvoy düzenliyor. Ben de değişiklik olsun diye TIR'ı sünnet arabası yaptım. Darısı damatlıklarına inşallah. Nasip olursa o zaman da böyle bir farklılık yapmak isterim" diye konuştu.