Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kastamonu’da nakliyeci TIR'ını sünnet arabası yaptı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde nakliyecilik yapan vatandaş, oğlunun sünneti için TIR'ını süsleyerek sünnet arabasına çevirdi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Daday’da nakliyecilik yapan Tahir Çiftçi ve eşi Feride Çiftçi, 9 yaşındaki oğulları Metehan için sünnet düğünü düzenledi. Baba Tahir Çiftçi, kullandığı TIR'ı süsleyerek sünnet arabası haline getirip oğluna ilçede tur attırdı.

Tahir Çiftçi, 20 yıldır TIR şoförlüğü yaptığını ve çocuğunun sünnet düğününü de TIR'la yapmanın en büyük hayali olduğunu söyledi. Çiftçi, "Herkes otomobille konvoy düzenliyor. Ben de değişiklik olsun diye TIR'ı sünnet arabası yaptım. Darısı damatlıklarına inşallah. Nasip olursa o zaman da böyle bir farklılık yapmak isterim" diye konuştu.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Paris’te sokak ortasında kadına şiddet kameraya yansıdı

Paris’te sokak ortasında kadına şiddet kameraya yansıdı

Görünmez olduklarını düşünen afacanların komik halleri

Görünmez olduklarını düşünen afacanların komik halleri

Hızlı ve kolay 10 kolay gıda testi

Hızlı ve kolay 10 kolay gıda testi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA