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Namaz kılarken kalp krizi geçiren adamı cami imamı kurtardı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde namaz kılarken fenalaşıp kalbi duran adamı, cami imamı kalp masajı ve suni teneffüs yaparak hayata döndürdü.

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Edinilen bilgiye göre, İmam Hatip Camiinde yatsı namazı esnasında fenalaşan Hüseyin Başkaya (75) bir anda yere yığıldı. Cami cemaati hemen yaşlı adama müdahale etti. Bu esnada cami imamı Uğur Topaktaş, kalbi duran adama kalp masajı ve suni teneffüs yapmaya başladı. Bir süre sonra kalbi tekrar çalışan Hüseyin Başkaya için camiye ambulans çağrıldı. Ambulansla önce Kadirli Devlet Hastanesine ardından da Osmaniye'deki özel bir hastaneye kaldırılan yaşlı adamın kalbine stent takıldığı öğrenildi. 
 
Yaptığı kalp masajı ve suni teneffüsle hayat kurtaran imam Uğur Topaktaş, "Bir anda oldu. Hepimiz şok olduk. Yanına vardığımda kalbi atmıyordu nefes de almıyordu. Hemen masaj yaptım. Suni teneffüs de yaptım. Gözlerini açıyor gibi yaptı. 'Çok şükür hayata döndü' dedim" şeklinde konuştu.
 

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