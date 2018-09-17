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İstanbul'da Narkotik ekiplerinden okul önlerinde denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü´ne bağlı ekipler, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak için sabahın erken saatlerinden itibaren okulların çevresinde denetim yaptı.

  • DHA
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Narkotik ekipleri şüpheli görülen araçları durdurarak araçtakilere 'GBT' sorgusu yapıldı. `Leo´ isimli narkotik köpeğinin de yer aldığı denetimlerde    araçların içi ve okul çevreleri  didik didik arandı.  
 
 

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