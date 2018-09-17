İstanbul'da Narkotik ekiplerinden okul önlerinde denetim İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü´ne bağlı ekipler, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak için sabahın erken saatlerinden itibaren okulların çevresinde denetim yaptı.