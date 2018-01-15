Narkotik polisinden zehir tacirlerine restoranda nefes kesen baskın

İstanbul’da başarılı operasyonlara imza atan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, nefes kesen bir operasyon daha gerçekleştirdi. Kentteki bir otomobilde uyuşturucu madde olduğu ihbarı üzerine narkotimleri harekete geçti. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından tim, geçtiğimiz Perşembe günü akşam saatlerinde 34 RH 1623 plakalı otomobilin yerini tespit ederek takibe aldı. Saatler süren takip sonrası 3 şahıs, kullandıkları aracı Fatih Millet Caddesi üzerinde park ettikten sonra yemek yemek üzere restorana girdi.

Restorana nefes kesen baskın

Otomobili takipte olan narkotimleri ise bir süre bekledikten sonra hazırlıklarını tamamlayarak restorana baskın düzenledi. Şahısları etkisiz hale getirdikten sonra restoranın önünde yere yatırarak kelepçeleyen tim, ardından otomobilde arama yaptı. Şahısların Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda ise “uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan çok sayıda kayıtları çıktı.

Teybin özel bölmesinden uyuşturucu fışkırdı

Şüphelilerin etkisiz hale getirilmesinin ardından araçta arama yapan polis, içeride çok miktarda skunk, metamfetamin ve extacy diye tabir edilen satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirdi. Maddelere el koyulmasının ardından araçta aramalarını sürdüren tim, teypte bir anormallik olduğunu fark etti. Yapılan incelemede yerinden çıkartılan teybin içindekiler polisi bile şaşırttı. İçerisine yapılan özel bölmeye uyuşturucu depolandığını gören tim, buradan çıkan maddeleri de ele geçirdi.

500 bin lira değerindeki kimyasal uyuşturucu sıvı ele geçirildi

Öte yandan narkotimleri bagajda da şişe içerisine konulmuş 3 adet kimyasal sıvı ele geçirdi. Sıvıların yapılan incelemesinde “GIO” diye tabir edilen uyarıcı kimyasal uyuşturucu sıvı olduğu belirlendi. Sıvının damlasının 100 dolara satıldığı, ele geçirilen sıvıların ise değerinin 500 bin lira olduğu tespit edildi. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 2 bin liraya ise el konuldu.

Şüphelilerden 2’si tutulandı, 1’i sınırdışı edildi

Operasyonun ardından gözaltına alınan S.D., İ.S. ve İran uyruklu M.N. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek Fatih Asayiş Büro Amirliğine teslim edildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D. ve İ.S. “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.N. ise sınırdışı edildi. Kiralık olduğu öğrenilen ve sahibinin de aynı suçtan emniyette kaydı olan araca ise el konuldu.