NASA: 9. Gezegen olmak zorunda
Astronomlar arasında yıllardır varlığı tartışılan 9. Gezegen konusunda NASA son noktayı koydu.
‘Kayıp Gezegen’ ve ‘Niburu’ gibi isimlerle anılan Güneş Sistemi’ndeki gezegenin varlığının, yokluğundan daha olası olduğunu dile getiren NASA çalışanı Dr. Konstantin Batygin “Yaptığımız gözlemlerde elde ettiğimiz 5 farklı veri 9. Gezegen’in varlığını kesin olarak gösteriyor. Bu gezegenin olmaması daha büyük sorulara yol açar” diye konuştu. 9’uncu Gezegen’in dünyanın 4 katı büyüklüğünde olduğu tahmin ediliyor.
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