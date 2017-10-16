NASA: 9. Gezegen olmak zorunda

‘Kayıp Gezegen’ ve ‘Niburu’ gibi isimlerle anılan Güneş Sistemi’ndeki gezegenin varlığının, yokluğundan daha olası olduğunu dile getiren NASA çalışanı Dr. Konstantin Batygin “Yaptığımız gözlemlerde elde ettiğimiz 5 farklı veri 9. Gezegen’in varlığını kesin olarak gösteriyor. Bu gezegenin olmaması daha büyük sorulara yol açar” diye konuştu. 9’uncu Gezegen’in dünyanın 4 katı büyüklüğünde olduğu tahmin ediliyor.