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NASA: 9. Gezegen olmak zorunda

Astronomlar arasında yıllardır varlığı tartışılan 9. Gezegen konusunda NASA son noktayı koydu.

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‘Kayıp Gezegen’ ve ‘Niburu’ gibi isimlerle anılan Güneş Sistemi’ndeki gezegenin varlığının, yokluğundan daha olası olduğunu dile getiren NASA çalışanı Dr. Konstantin Batygin “Yaptığımız gözlemlerde elde ettiğimiz 5 farklı veri 9. Gezegen’in varlığını kesin olarak gösteriyor. Bu gezegenin olmaması daha büyük sorulara yol açar” diye konuştu. 9’uncu Gezegen’in dünyanın 4 katı büyüklüğünde olduğu tahmin ediliyor.  

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