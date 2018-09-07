NASA, Mars Paraşütü ve Güneş Ölçümü için kki roketi göreve yolluyor

8 Eylül’de gerçekleşecek bu iki uçuştan biri, Mars yolculuğunda kullanılması için tasarlanan paraşütlerin test edilmesi için; diğeri ise güneşteki “nanoflares” adlı küçük patlamaları ölçmek için gerçekleştirilecek.

Paraşüt testi, NASA’nın Mars 2020 projesindeki Red Planet gezici görevinde kullanılması için tasarlanan Gelişmiş Süpersonik Paraşüt Şişirme Araştırma Denemesi'nin (ASPIRE) üçüncü denemesi olacak. Türkiye saatiyle yarın 16.00 başlayacak olan test, Ustream sayfasında canlı olarak yayınlanacak.

Roket yaklaşık yarım saat uçuş gerçekleştirecek ve yörüngeye ulaşmak için yeterli irtifaya ulaşmayacak. Testte; 58 metrelik bir Terrier-Black Brant IX adlı roket, paraşütü 50 kilometre yüksekliğe kadar taşıyacak. Ardından cihaz paraşütü açarak, ses hızından daha hızlı şekilde Dünya’ya geri dönecek.

İkinci görev roketi ise New Mexico’daki White Sands Füze Menzili’nden fırlatılacak. Bu yolculuk, Focusing Optics X-Ray Solar Imager (FOXSI) adlı teknolojinin de üçüncü uçuşu olmuş olacak. FOXSI, güneşle ilgili X-ışını verilerini toplamak için 300 kilometre yüksekliğe ulaşacak.

Görev, güneşin milyonlarca derecelik ısısının nedenlerini ortaya çıkarmak için gerçekleştirilecek. Aynı zamanda bilim insanları, güneşin içindeki küçük ama son derece güçlü patlamalar ve ısıya sebep olduğu düşünülen nanoflarlar üzerine çalışma şansı yakalamış olacak. Diğer iki testten farklı olarak X-ışınları ile ilgili daha çok veri toplanacak ve hassas sıcaklıklar ölçülebilecek.

(Webtekno)