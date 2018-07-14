Nasa'nın insansız uzay aracı Juno, Jüpiter'in uydularından biri olan İo'da yanardağ olduğunu tespit etti

NASA'nın Juno uzay aracı tarafından Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) enstrümanı kullanılarak toplanan veriler, Jüpiter'in küçük ayındaki daha önce keşfedilmemiş bir volkanın ortaya çıkmasına neden olabilecek İo'nun güney kutbuna yakın yeni bir ısı kaynağına işaret ediyor.

Roma'daki Ulusal Astrofizik Enstitüsü'nden bir araştırmacı olan Alessandro Mura, "Biz daha önce keşfedilmiş bir sıcak noktanın hareketini veya modifikasyonunu kararlaştırmıyoruz, ancak böyle bir mesafe kat edip hala aynı özellik olarak düşünülemez" ifadelerini kullandı. Juno ekibi, 16 Aralık'taki uçuşta toplanan verileri ve yakın zamanda Io'ya yapılacak alçak uçuşlar sırasında toplanacak olan JIRAM verilerini değerlendirmeye devam edecek.

Juno, 4 Temmuz 2016'da Jupiter'in yörüngesine girmesinden bu yana yaklaşık 146 milyon mil (235 milyon kilometre) yol kat etti. Juno'nun 13. bilimsel geçişi ise 16 Temmuz'da gerçekleşecek. Keşif görevi sırasında Juno, gezegenin bulut tepeleri üzerinde yaklaşık 2,100 mil (3,400 kilometre) kadar aşağıya inmektedir. Bu alçak uçuşlar sırasında Juno, Jüpiter'i gizleyen bulut örtüsünün altında gezegenin kökenleri, yapısı, atmosferi ve manyetosferi hakkında daha fazla bilgi edinmek için aurorasını araştırıyor.