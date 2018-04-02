NASA'nın yeni Mars keşif eracı InSight, gezegende 4,5 milyar yıldır neler yaşandığını araştıracak

Yaklaşık iki sene önce fırlatılması beklenen ancak sürenin sürekli ertelendiği InSight, artık yola çıkmaya hazır. Aracın fırlatılma tarihi daha önce 5 Mayıs ile 8 Haziran arasında bir gün olarak belirlenmişti. InSight'ın görevi ise NASA'lı bilim insanlarına göre 'Kızıl gezegene dair 4,5 milyar yıllık bir 'check-up' yapmak. Aslında InSight'ın üç ana görevi var; gezegenin sıcaklığını ölçmek, boyutunu hesaplamak ve gezegende gerçekleşen depremleri araştırmak.

NASA'ya yaklaşık 828 milyon dolara mal olan InSight, yapılan hesaplamalara göre gezegene 26 Kasım 2018'de varacak. Görevin ve yolculuğun en zorlu kısmının ise gezegene iniş anı olacağı düşünülüyor çünkü saatte 20.000 km hızla ilerleyen aracın yalnızca 7 dakikada saatte 8 km hıza düşmesi gerekiyor. Bunun içinse InSight, bir paraşüt kullanacak.

InSight, gezgin bir keşif aracı değil, indiği ve konumlandığı noktada sabit kalacak ve araştırmalarına bu şekilde devam edecek. Elde edeceği verilerin ise dünyamızın yapısına ve onu anlamaya dair de önemli bilgiler vereceği tahmin ediliyor. Aracın araştırmalarına başlayabilmek için yapacağı ilk şey Mars'ın sert yüzeyini belirlenen derinliğe ulaşana kadar delmeye başlamak olacak ve bu yaklaşık olarak iki ay sürecek.

Yüzeyin yaklaşık olarak 5 metre derinine kadar inilecek ve gezegenin iç sıcaklığına dair veriler elde edilecek. Aynı zamanda Mars'ta yaşanan depremlere dair de kritik bilgiler verecek olan InSight'ın görevinin bir Mars yılı boyunca devam edeceği düşünülüyor, bu da 728 güne denk geliyor. Görevin kesin tarihi belli olmasa da, tüm gözler şimdiden InSight ve elde edeceği bilgilerde.

(Webtekno)