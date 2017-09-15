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NATO gemilerinin tatbikatında kullanılan insansız deniz aracı balıkçı ağlarına takıldı

Saros körfezinde Temmuz 2016’da NATO gemilerinin tatbikatı sırasında ‘hedef tekne’ olarak kullanılan insansız deniz aracı balıkçı ağlarına takıldı.

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Saros körfezinde balıkçı ağlarına insansız deniz aracı takıldı. İnsansız deniz aracı sudan çıkarılıp Enez Limanı’na getirildi. Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı’nın Enez Bot Komutanlığı yetkililerine teslim edilen insansız deniz aracı, son günlerde ‘casus tekne' bulundu yorumlarına sebep oldu. Ancak, insansız deniz aracının, tatbikatlarda NATO gemilerinin savunma sistemlerini denemek için kullanıldığı ve üzerinde kurşun deliklerinin olduğu ortaya çıktı. Arkasında yatık şekilde bir motoru bulunan ve sürat teknesini andıran insansız deniz aracı uzaktan kumanda ile hareket ettiriliyor.

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