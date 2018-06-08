NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Afgan güvenliğine mali destek kararının alınacağından eminim

Brüksel'de iki gün süren NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, son oturumda Afganistan'daki güvenlik durumu ve NATO'nun Kararlı Destek Misyonu'nu ele aldıklarını söyledi.

NATO müttefiklerinin Kararlı Destek Misyonu'na katkılarını arttırdığına dikkati çeken Stoltenberg, "Bugün gerçekleşen görüşmelerin ardından Brüksel Zirvesi'nde Afgan güvenlik güçlerine verilen mali desteğin 2024'e kadar uzatılma kararının alınacağından eminim." diye konuştu.

NATO'nun Afganistan'ın güvenliğini sağlamak için güçlü kararlığını sürdüreceğini kaydeden Stoltenberg, ülkenin hala önemli sınamalarla karşılaştığını ancak Afgan yerel güçlerinin büyük başarılar kaydettiğini belirtti.

Stoltenberg, NATO'nun temel amacının barışçıl bir çözüm elde edilmesi için Afgan güvenlik unsurlarını güçlendirmek olduğunu hatırlatarak, "Uzun vadeli siyasi çözüm için Afganların yönettiği ve sahiplendiği bir barış süreci büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.