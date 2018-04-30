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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türk askerleri profesyonel ve azimli

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, TSK’nın NATO için önemine vurgu yaparak, Afganistan’da gözlemlediği Türk askerleri için “profesyonel ve azimliler.” diye konuştu.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de geçtiğimiz günlerde gerçekleşen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Türk basını ile bir araya geldi.

 

Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Stoltenberg, Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin ortak güvenlik için çok önemli olduğunu söyleyen Stoltenberg, "Özellikle terörle mücadelede Türkiye, DEAŞ'a karşı mücadele eden küresel koalisyonuna altyapı sağladı. Bunun için Türkiye'ye minnettarız. Türkiye'nin güçlü bir ordusu var ve farklı NATO misyon ve operasyonlara katkıda bulunuyor. Afganistan'daki misyonumuzun öncü milletlerden biri olan Türkiye, yüzlerce asker ile yıllardır orada mevcut. Afganistan'da Türk askeri ordusunu kendim bizzat gördüm. Türk askeri hem profesyonel hem de azimli. (Türk askerinin) yaptıklarından etkilendim." dedi.

(Sabah)

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