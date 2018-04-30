NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye, NATO'da kilit bir rol üstlenecek

NATO dışişleri bakanları toplantısının ardından bir grup Türk gazeteci ile buluşan Stoltenberg, özetle şu mesajları verdi:



"Türkiye çok değerli bir müttefik. Türkiye ortak savunmamız için çok önemli. Özellikle de terörizmle mücadele açısından, çünkü DEAŞ'ın yenilmesi için oluşturulan küresel koalisyon için altyapı sağlıyor. Bunun için Türkiye'ye minnettarız.



'HARİTAYA BAKMAK YETERLİ'



28 müttefik üye de Türkiye'nin öneminin farkında. Çünkü bunu görüyorlar. Haritaya bakmak ve Türkiye'nin, hem kendisine hem de diğer tüm NATO üyelerine tehdit yaratan şiddet ve çalkantıların yaşandığı Irak ve Suriye'ye komşu olan stratejik lokasyonunu görmek yeterli. Ayrıca Türkiye, terörle mücadelede kilit ülke. Terörizmin her çeşidiyle mücadelede birlikte çalışıyoruz. Sonra, Türkiye, göçmen ve mülteci kriziyle ilgili olarak da devrede. NATO, göçmen krizine çare bulunması konusunda Türkiye ve AB ile birlikte çalıştı. Türkiye'nin güçlü bir ordusu var ve NATO'nun çeşitli misyon ve operasyonlarına destek veriyor.



Türkiye birkaç sene içinde Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Gücü'ne liderlik edecek ve ittifak içinde çok kilit bir rol üstlenecek. Tabii ki diğer müttefikler de bunların farkında.



'DARBE GİRİŞİMİNİN ARDINDA KİMİN OLDUĞUNU KONUŞMAK BANA DÜŞMEZ'



Darbe girişimi Türkiye'nin demokratik kurumlarına karşı gerçekleştirilmiş vahşice bir saldırıydı. Darbe girişiminden sonra Meclis'i ziyaret ettim. Tüm siyasi partilerle görüştüm ve hepsinin darbe girişimini nasıl güçlü bir şekilde kınadıklarını dinledim. Parlamenterler bina içindeyken bombalanan Meclis'i de gördüm. Hepimiz bu darbe girişiminin ne kadar ciddi ve vahşi bir saldırı olduğunun farkındayız. Darbe girişiminin yaşandığı gece Bakan (Mevlüt) Çavuşoğlu'nu arayıp dayanışma mesajlarını verip, girişimi kınadığımı anımsıyorum. Ertesi gün de Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'a benzer mesajları iletmiştim. Darbenin arkasında kim olduğuna ilişkin olarak konuşmak bana düşmez çünkü bu olay şu anda hukuki bir alanda. Olayın soruşturulması ya da yargısal süreçle ilgili olarak konuşmak bir NATO Genel Sekreteri'ne düşen bir sorumluluk olamaz. Türkiye'nin darbe girişiminin arkasındakiler hakkında hukukun üstünlüğü ve bağımsız yargı esasına uygun olarak yasal takibatta bulunması hakkıdır."



'ABD-TÜRKİYE ARASINDAKİ DİYALOG MEMNUNİYET VERİCİ'



Stoltenberg Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilere dair şunları söyledi:



"Benim için önemli olan ABD ve Türkiye'nin temas içinde olmaları ve Kuzey Suriye'deki durumla koordineli bir şekilde nasıl ilgilenebileceklerini görüşüyor olmaları. ABD ve Türkiye arasındaki bu diyaloğu memnuniyetle karşılıyorum. NATO'nun diğer bazı kurumlar gibi bir terör örgütleri listesi yok. Ama Türkiye'nin terörist saldırılardan en çok zarar gören NATO ülkesi olduğunun farkındayız. Türkiye'nin tabii ki kendini koruma hakkı var ama bunun orantılı şekilde yapılması gerekiyor."

(Hürriyet)