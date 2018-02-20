NATO Komutanı Kapalıçarşı’da kaybolmuş

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG2) mensubu TCG Gaziantep ve HMS Duncan gemileri, İstanbul ziyareti kapsamında Sarayburnu Limanı'na demirledi. Ziyaret sırasında NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 Komutanı Tuğamiral Mike Utley ve NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 Kurmay Başkanı Deniz Kurmay Albay Hasan Özyurt, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla TCG Gaziantep Firkateyni'nde basın toplantısı düzenledi. Mike Utley, gemilerin askeri ya da başka bir kriz durumunda, yardım gerektiğinde en yüksek hazırlık seviyesinde, ilk çağrılacak ve ilk reaksiyon gösterecek görev grubu olduğunu ifade etti. Utley, "Gemilerin ikinci rolü yasadışı göçü durdurmaktır" dedi.

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mike Utley, en son ne zaman İstanbul'a geldiklerinin sorulması üzerine, geçen yıl temmuzda geldiğini belirterek, "Çünkü ziyaret için mükemmel bir liman" dedi. Utley, ayrıca cumartesi günü İstanbul'u gezdiğini ve Kapalıçarşı'da kaybolduğunu belirtti.

Kaynak: SABAH