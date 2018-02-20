Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

NATO Komutanı Kapalıçarşı’da kaybolmuş

NATO gemileri İstanbul ziyareti kapsamında Sarayburnu’na demir attı. Basın toplantısı düzenleyen NATO Komutanı Tuğamiral Mike Utley, Kapalıçarşı’da kaybolduğunu söyledi

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG2) mensubu TCG Gaziantep ve HMS Duncan gemileri, İstanbul ziyareti kapsamında Sarayburnu Limanı'na demirledi. Ziyaret sırasında NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 Komutanı Tuğamiral Mike Utley ve NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 Kurmay Başkanı Deniz Kurmay Albay Hasan Özyurt, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla TCG Gaziantep Firkateyni'nde basın toplantısı düzenledi. Mike Utley, gemilerin askeri ya da başka bir kriz durumunda, yardım gerektiğinde en yüksek hazırlık seviyesinde, ilk çağrılacak ve ilk reaksiyon gösterecek görev grubu olduğunu ifade etti. Utley, "Gemilerin ikinci rolü yasadışı göçü durdurmaktır" dedi.

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mike Utley, en son ne zaman İstanbul'a geldiklerinin sorulması üzerine, geçen yıl temmuzda geldiğini belirterek, "Çünkü ziyaret için mükemmel bir liman" dedi. Utley, ayrıca cumartesi günü İstanbul'u gezdiğini ve Kapalıçarşı'da kaybolduğunu belirtti.

Kaynak: SABAH

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Zeytin Dalı´na böyle destek verdiler: ´Bosna´dan mesaj var´

Zeytin Dalı´na böyle destek verdiler: ´Bosna´dan mesaj var´

Basit malzemelerle öldüren silah ürettiler

Basit malzemelerle öldüren silah ürettiler

Osmanlı tokadı nasıl atılır? İşte ilk kez duyacağınız bilgiler

Osmanlı tokadı nasıl atılır? İşte ilk kez duyacağınız bilgiler

Gerçeğinden ayırt edilemiyor

Gerçeğinden ayırt edilemiyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA