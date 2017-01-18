NATO toplantısında Orgeneral Akar'dan tepki

4 kişiyi öldürüp intihar eden zanlı aile yakını gibi cesetleri teşhis etmiş

İzmir’de, Hüseyin Tiryaki ve ailesinden üç kişiyi öldüren ve ardından da intihar eden Hakan Kılıç’ın, olaylar ortaya çıkmadan önce öldürdüğü 4 kişiyi teşhis etmek üzere aileyi tanıyan kişi olarak İzmir Adli Tıp Kurumuna gittiği ortaya çıktı.