NATO'nun sosyal medya hesabında 'Türk Denizcileri sıkı çalışıyor' paylaşımı

NATO 'nun sosyal medya hesaplarından İtalya'da tatbikatta bulunan Türk Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Gaziantep gemisinden fotoğraflar paylaştı. Paylaşımda 'Türk Denizcileri TCG Gaziantep gemisinde çevredeki bütün denizaltı bağlantılarını takip etmek için sıkı çalışıyor' notu da yer aldı. #WEARENATO hastag’iyle paylaşılan fotoğraflarda Türk denizciler gemi içinde monitörlerden takip yaparken görülüyor.

10 ÜLKE VAR

Türkiye, NATO Deniz Komutanlığınca İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve son dönemde çeşitli gerilimlerle gündeme gelen Yunanistan'ın da katıldığı Dynamic Manta-17 Tatbikatı'na bir denizaltı, iki karakol uçağı ve bir firkateynle katıldı. Her yıl NATO Deniz Komutanlığınca düzenlenen ve dünyanın önemli deniz tatbikatlarından Dynamic Manta-17'nin İtalya'nın ev sahipliğinde Orta Akdeniz'de devam ediyor. 24 Mart'a kadar sürecek tatbikata TCG I. İnönü denizaltısı, iki P-235 deniz karakol uçağı, TCG Gaziantep fırkateyni katıldı. NATO'nun fiili olarak icra ettiği en büyük çaplı denizaltı ve denizaltı savunma harbi tatbikatlarından Dynamic Manta-17, katılımcı ülkelere denizaltı tehdidine karşı ileri seviyede koordineli hava/su üstü ve denizaltı iş birliği ile eğitim imkanı sağlamayı amaçlıyor. Tatbikata ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya, Kanada, Norveç, Türkiye, Yunanistan ve NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 unsurları katılıyor. (Hürriyet)