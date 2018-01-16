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NATO'dan Türkiye açıklaması: Türkiye'nin güvenliğine önem veriyoruz

NATO, Türkiye'nin güvenliğine önem verdiğini, bu çerçevede giderek zorlaşan güvenlik ortamında Türkiye'nin güvenliğine katkı sağlamaya devam ettiğini savundu.

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Bir NATO yetkilisi, AA muhabirinin terör örgütü PYD/PKK'nın ordulaşma çabasına değinerek, "Sınırı ihlal edilen Türkiye'ye yönelik yükümlülükleri kapsamında NATO'nun ne tür tedbirler aldığı" şeklindeki sorusu üzerine, "Türkiye'nin güvenliğine katkı sağlamaya devam edilecek." yanıtını verdi.

Türkiye'nin çok değer verilen bir müttefik olduğuna vurgu yapan NATO yetkilisi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"NATO, Türkiye'ye giderek zorlu hale gelen güvenlik ortamında yardım etmeye devam ediyor. Türkiye'nin Suriye'den gelebilecek balistik füzelere karşı hava savunmasını güçlendirdik, Türk toprakları üzerinde erken uyarı sistemi (AWACS) uçuşlarını geliştirdik ve Ege Denizi'nin doğu kısmında donanma varlığımızı arttırdık. Tüm bunlar NATO'nun Türkiye'nin savunmasına güçlü bir şekilde bağlı olduğunu ortaya koyuyor."

NATO'nun terör örgütü DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonunun üyesi olduğunu hatırlatan NATO yetkilisi, NATO'nun Suriye'de saha varlığının bulunmadığını bildirdi.

Yetkili, bu çerçevede NATO'nun koalisyona AWACS gözetleme uçaklarıyla ve Iraklı güçlere eğitim vererek, destek sağladığını savundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, NATO'ya yönelik serzenişleri olduğunu belirterek, "Ey NATO, siz ortaklarınızdan birine herhangi bir sınır tecavüzünde, tacizinde bulunanlara karşı tavır almakla da mükellefsiniz. Peki şu ana kadar siz, ne tür bir tavır aldınız? Bunu kendilerine duyurduk, duyuruyoruz. Şu anda da Belçika'daki toplantıda Genelkurmay Başkanımız, kendileriyle bu konuları da görüşüyorlar, görüşecekler." ifadelerini kullanmıştı.
 

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