Son dönemde envanterine giren yerli üretim silahlı insansız hava aracı, ATAK helikopteri, Fırtına obüsü gibi silahlarla terörle mücadelede önemli başarılar elde eden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), silahlı Hürkuş uçağı, insansız hava aracı ANKA ve diğer milli üretimlerle önümüzdeki dönemde daha da güçlenecek.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, NATO'nun en büyük ikinci ordusu olma özelliğini taşıyan TSK, envanterine giren yerli silahlarla hem gücünü artırdı hem de yurt içi ve dışında terörle mücadelede etkin rol oynadı.

Türkiye'nin gelişen savunma sanayisi sayesinde dışa bağımlılığını azaltan Türk Silahlı Kuvveleri, taktik ve operatif sınıfta gelişmiş ülkelerle rekabet edebilir düzeydeki insansız hava araçlarıyla (İHA) dikkati çekiyor. Terörle mücadele operasyonlarının sürdüğü bölgelerde yoğun kullanan insansız hava araçlarıyla hedef tespiti yapılıyor. Söz konusu hedefler Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarının yanı sıra yine yerli imkanlarla üretilen silahlı İHA'lar tarafından imha ediliyor.

İHA'lar aynı zamanda hudut güvenliği ve sınır hattının yakından takibine yönelik faaliyetlerde de etkin kullanılıyor. Sayılarının giderek artması planlanan İHA'ların sevk ve idaresi ile toplanacak bilgilerin karar mekanizmalarına hızla ulaştırılması için Ankara'da "İHA ve Keşif Gözetleme Sistemleri Ortak Koordinasyon Merkezi" kurulması hedefleniyor.

19. ATAK teslim edildi

Yerli elektronik ve silah sistemleriyle donatılan ATAK helikopteri de terörle mücadelede TSK'nın önemli silahlarından birini oluşturuyor. 19. ATAK helikopterini düzenlenen törenle geçen hafta teslim alan Kara Kuvvetleri Komutanlığı, bunları terörle mücadele görevlerinde etkin olarak kullanıyor. Yıl sonuna kadar 35'ten fazla helikopterin TSK envanterinde yer alması hedeflenirken yakın zamanda ATAK helikopterlerinin yerli tanksavar silahı UMTAS'ı da kullanması planlanıyor.

TSK, MPT-76'yı teslim aldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin piyade tüfeği ihtiyacının karşılanmasına yönelik Milli Savunma Bakanlığı koordinatörlüğünde başlatılan projede de sona ulaşıldı. Türk mühendislerince tasarımı ve üretimi yapılan Milli Piyade Tüfeği (MPT-76) Projesi'nin yapım aşamasında üretilen 200 silah, birliklere test amaçlı verildi. Birliklerden değişik ortam ve koşullarda alınan iyileştirme önerileri kapsamında silahta gerekli düzenlemeler yapıldı. Bu kapsamda seri üretimine geçilen silahların ilk kafilesi, 11 Ocak'ta düzenlenen törenle Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, söz konusu silahların operasyonel faaliyetler ve planlı görevlerde kullanılacağını açıkladı.

Cirit hedefleri vurdu

Türk mühendislerince üretimi tamamlanan ve envantere giren Cirit füzesi de TSK'nın bir diğer önemli silahı olarak dikkati çekiyor. Hafif zırhlı/zırhsız sabit ve hareketli hedeflere karşı yüksek hassasiyete sahip, sınıfının en uzun menzilli füzesi Cirit, ATAK helikopterlerince de kullanılmaya başlandı.

TSK tarafından Gabar Dağı'ndaki bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ATAK helikopteri, Cirit füzesi attı. Şehit Piyade Er Bayram Kardaş Müşterek Operasyonu'nda ATAK'tan atılan füzeyle teröristlere ait mağara imha edildi.

Roketsan tarafından üretilen füze, dünyanın ilk lazer güdümlü helikopter füzesi olma özelliğini taşıyor.

Sınırın "Fırtına" bekçileri

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın yanı sıra bölücü terör örgütüyle mücadelede de etkin rol oynayan Fırtına obüsü, gerek yerli üretim olması gerekse farklı namlu açılarından yaptığı art arda 3 atışın aynı anda hedefi vurabilme özellikleriyle öne çıkıyor.

Türkiye'nin özgün tasarımlı ilk obüsü

Kara Kuvvetleri Komutanlığınca bilgisayar ortamında dizayn edilerek imalatı gerçekleştirilen Panter obüsü ise özgün tasarımıyla Türkiye'nin ilk obüsü olma özelliği taşıyor. Panter obüsü, araçla çekilebildiği gibi üzerindeki güç grubu sayesinde çekici olmaksızın da hareket edebiliyor. Hızla mevzilenebilen ve kısa sürede atışa hazırlanabilen obüs, 40 kilometre menzile sahip.

Müşterek Taarruz Uçağı üretimi

TSK'nın, envanterine giren yerli silahların yanı sıra yakın zamanda üretilmesi planlanan yerli silahlarla daha da güçlenmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda, ekonomik ömürlerini doldurmaya başlayan ve bir kısmı halihazırda envanterden çıkartılan F-4 uçaklarıyla gelecekte envanterden çıkacak F-16 uçaklarının yerini alacak Müşterek Taarruz Uçağı F-35 (JSF) tedariki için kurulan uluslararası projede Türkiye de yer alıyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının vurucu gücünü ve operasyonel etkinliğini artıracak F-35 projesinde ABD, Avustralya, Danimarka, İngiltere, Hollanda, İtalya, Kanada ve Norveç de bulunuyor. Bu kapsamda uçaklardan ilk 2'sinin 2018'de teslim alınması planlanıyor. Üç yıl boyunca her yıl 8 adet alınması planlanan uçaklar Malatya'da kurulum çalışmaları süren üste konuşlandırılacak. Ayrıca Hava Kuvvetleri Komutanlığının 2030'dan sonraki muharip uçak ihtiyacının yurt içinde özgün tasarım modeliyle karşılanmasına yönelik Milli Muharip Uçak Geliştirilmesi (TF-X) Projesi de yürütülüyor.

Silahlı Hürkuş ve ANKA

Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim uçağı ihtiyacını milli imkanlarla karşılamaya yönelik Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı (Hürkuş-A) Geliştirme Projesi de hayata geçirildi. Tamamen Türk mühendislerce tasarlanan 2 prototip üretildi, testleri başarıyla tamamlandı. Buradan elde edilen veri ve tecrübeler ışığında, prototipe aviyonik modernizasyon uygulanarak Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı'nın (Hürkuş-B) seri üretimine başlandı.

Bu kapsamda 15 uçağın üretilmesi planlanıyor. Kabul aşamasının tamamlanmasının ardından ilk uçağın gelecek yılın haziranda Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine alınması hedefleniyor. Ayrıca silahlı uçabilecek Hürkuş'un da kısa süre içinde TSK'ya teslim edilmesi planlanıyor.

Türkiye'nin gurur projeleri arasında yer alan İnsansız Hava Aracı Sistemi ANKA projesi de devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, silahlı ANKA'nın bu sene içinde TSK'ya teslim edilmesinin planlandığını açıkladı.

Milli tank Altay

Milli tank projesi Altay'da ise prototip geliştirme ve kalifikasyon aşaması teste hazırlık gözden geçirme çalışmaları gerçekleştirildi. Kalifikasyon ve kabul test süreci başlayan birinci prototip tankın 10 bin kilometre dayanıklılık testleri sürüyor. İkinci prototip tank ile sistem kalifikasyon test atışları yapılıyor.

Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç Projesi kapsamında ise Kara Kuvvetleri Komutanlığının tekerlekli araçlar ihtiyacı doğrultusunda 4 farklı konfigürasyonda aracın tedarik edilmesi planlanıyor. Yerli ana yükleniciler tarafından verilen tekliflerin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerine ilk teslimatın 2018'de yapılması planlanıyor.

Terörle mücadelede uydu görüntüleri

GÖKTÜRK-1 uydusu, aralık başında Fransız Guyanası'ndan fırlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı ev sahipliğinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ) Akıncı tesislerinde düzenlenen törende, fırlatma anı canlı izlendi. 2012'de fırlatılan GÖKTÜRK-2'den sonra ikinci askeri uydu olma özelliğini taşıyan ve geliştirme, üretim ve test faaliyetlerine 19 Temmuz 2010'da başlanan GÖKTÜRK-1 uydusu, TSK'nın hedef istihbaratına yönelik ihtiyacını, coğrafi kısıtlama olmaksızın dünyanın her yerinden yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsüyle karşılayacak.

Görüntü çözünürlüğü ve kapasitesi, veri indirme hızı, manevra kabiliyeti ve gelişmiş yer sistem özellikleri ile GÖKTÜRK-1 uydusu, GÖKTÜRK-2 uydusuyla beraber Türkiye'nin uzaydaki gücünü artıracak.

Kamera testleri devam eden GÖKTÜRK-1 uydusu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Keşif Uydu Tabur Komutanlığı tarafından komuta ve kontrol edilecek. Uydudan alınan görüntülerin terörle mücadele harekatlarında da kullanılması planlanıyor.