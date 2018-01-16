NATOPA Türk Grubundan ABD'nin Suriye planına ilişkin açıklama

NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, "ABD'nin taahhüt ve beyanatlarıyla çelişen şekilde PYD/YPG'yle iş birliğinin sürdürülmesinin, bu çerçevede PYD/YPG komutasında sözde 'Suriye Sınır Güvenlik Gücü' oluşturulmasının ve aynı zamanda NATO'nun da sınırını oluşturan güneydoğu sınırlarımızın ötesinde hem ülkemizin ulusal güvenliğine hem de bu itibarla NATO'ya tehdit teşkil edeceği aşikardır." ifadesini kullandı.

NATOPA Türk Grubu Başkanı Çonkar, yaptığı yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD/PKK güdümlü SDG'nin komutasında faaliyet gösterecek "Suriye sınır güvenliği gücü" oluşturulması amacıyla DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun (DMUK) son günlerde PYD/PKK ile çalıştığı yönündeki haberleri endişe ve esefle takip ettiklerini bildirdi.

Çonkar, "NATOPA Türk Delegasyonu olarak katıldığımız tüm toplantılarda ve ikili görüşmelerimizde ABD'li ve diğer müttefik ülkelerden muhataplarımıza PYD/YPG terör örgütüyle yapılan iş birliğinin büyük bir hata olduğunu ve bunun müttefik dayanışmasıyla asla bağdaşmadığını defalarca ilettik." ifadesine yer verdi.

Terör örgütü PYD/PKK'ya verilen desteğin, NATO değerleriyle uyuşmadığını, bölgedeki terör ve istikrarsızlık ortamına çözüm olmayacağını ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne zarar vereceğini vurguladıklarını belirten Çonkar, şunları kaydetti:

"DMUK kararı olduğu belirtilmekle birlikte nasıl alındığı belli olmayan ve DMUK'un üyesi sıfatıyla Türkiye'yle danışılmayan bu kararla ABD'nin PKK uzantısı PYD/YPG'yi bölgede kalıcı hale getirmeyi amaçladığı anlaşılmaktadır. Bu durum, ABD'li muhataplarımızın bugüne kadar tarafımıza ilettiği ve mütemadiyen reddettiğimiz, terör örgütü PYD/YPG'yle iş birliğinin sadece DEAŞ'la mücadele kapsamında olduğu ve mücadele sonunda iş birliğinin sonlandırılacağı yönündeki söylemlerinin dahi samimi olmadığını ortaya koymaktadır.

ABD'nin taahhüt ve beyanatlarıyla çelişen şekilde PYD/YPG'yle iş birliğinin sürdürülmesinin ve bu çerçevede PYD/YPG komutasında sözde 'Suriye Sınır Güvenlik Gücü' oluşturulmasının, aynı zamanda NATO'nun da sınırını oluşturan güneydoğu sınırlarımızın ötesinde hem ülkemizin ulusal güvenliğine hem de bu itibarla NATO'ya tehdit teşkil edeceği aşikardır."

Çonkar, karar vericilere, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilere tamiri mümkün olmayan zararlar vermeden bu adımdan derhal vazgeçme çağrısında bulunarak, Türkiye'nin, ulusal güvenliğine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etme kararlılığının ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne bağlılığının altını bir kez daha altını çizdiklerini bildirdi.