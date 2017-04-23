"Nazizm dehşeti modern idealler açısından tam bir skandaldı"

Yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sisteminin oylandığı 16 Nisan referandumu öncesi Türk bakanların vatandaşlarla buluşmasını engelleyen Almanlar, sandıktan yüzde 63.07 oranında ‘Evet’ çıkmasıyla adeta şok yaşadı.

NAZİLER HAREKETE GEÇTİ

Türkiye'nin düşmanı, PKK-FETÖ'nün dostu Almanya referandum öncesi dergilerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diktatör ithamlarına yer vermiş Türkiye karşıtı tutum ve söylemlerini sürdürmüştü. Tam da bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'ya resti çekerek, "Siz Tayyip Erdoğan'a diktatör dediğiniz sürece Tayyip Erdoğan da sizlere faşist de diyecek Nazi de! " diyerek sert çıkmış şunları söylemişti:

"SİZE 'FAŞİST' DEMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Tayyip Erdoğan'a 'Diktatör' diyen Batı ne der? İnanın, 'Şeddeli diktatör' der. Ama işte ben de diyorum ki siz bana 'Diktatör' dediğiniz sürece, ben size 'Faşist' demeye, 'Nazi' demeye devam edeceğim. Çünkü benim ülkemde gerek başbakan, gerek cumhurbaşkanlığım dönemimde hak ve özgürlükler konusunda, düşünce özgürlüğünde, inanç özgürlüğünde, şu mezhep, bu mezhep, hiçbir ayrım yapmaksızın biz kimin yaşamını engelledik? Tam aksine bu ülkede başörtülü, başı açık, bunlar arasında ayrımı ne yazık ki bize diktatör diyenler uyguladı."

"HİTLERİZM'E DEVAM"

Dünyadaki diktatörler ve psikolojilerinin 'diktatör ile güçlü lider ayrımı' noktasında 8 uzman tarihçinin anlatımıyla masaya yatırıldığı 'Genç Bürokrat Dergisi' ise bu özel sayısında gündemin üzerine 8 uzman tarihçiyle ışık tuttu ve Almanya'nın dergilerinde Cumhurbaşkanımıza diktatör ithamlarına Mehmet İrmeşe editörlüğünde cevap verdi

'Genç Bürokrat'ın bu sayısında Türk tarihinde Devlet Yönetimi ve Başkanlığa giden yolda Türk toplumunun tarihte 'devlet' denilen mekanizmayı çok erken çağlarda yakaladığını orjinal kültürünü de bu sayede yakaladığı ve genişletme imkanı bulduğunu söyleyen Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof Dr. Refik Turan'dan, Birinci Dünya Savaşı ve ardından Avrupa'nın ortasında ortaya çıkan Nazizm dehşeti, modern idealler açısından tam bir skandaldı diyen Gazeteci Dr. Erol Göka'ya kadar birçok kalem son aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden yürütülen çirkin kampanyanın perde arkasını tarihi gerçeklerle anlattı, 16 Nisan sonrası Türkiye'nin küresel rolüne hala itirazı olan Avrupa, Almanya ve diğer güçlere 'diktatör ile güçlü liderin' tanımını yeniden çizdi.