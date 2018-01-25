Nehirdeki köprü ayağında mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Oyun oynamak isteyen 3 çocuk Seyhan Nehri üzerinde kurulu olan demir köprüye çıktı. Bir süre sonra köprünün ayağına inen çocuklar biraz daha oyun oynadıktan sonra eve gitmek için ayrılmak istedi. Ancak çocuklar indikleri yerden yukarı çıkamadı.

Seyhan Nehri kenarından geçen vatandaşlar çocukları görünce polise haber verdi. Polis de çocukları kurtarması için Can-Kur ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Can-Kur ekipleri köprünün ayağına merdiven indirip çocukların beline tek tek ip bağlayarak köprüye çıkarıp kurtardı. Kurtulan çocuklar evlerine gitti.