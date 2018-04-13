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Netanyahu'dan Dublin Belediye Başkanı'na Filistin tepkisi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İrlanda'nın başkenti Dublin'in Belediye Başkanı Micheal Mac Donncha’nın Filistin'i ziyaret etmesine tepki gösterdi.

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Facebook hesabından bir mesaj yayınlayan Netanyahu, Donncha'nın işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehrinde düzenlenen konferansa katılmasını eleştirdi.

Netanyahu mesajında, "Dublin Belediye Başkanı Donncha, Ramallah'taki İsrail karşıtı bir konferansa katıldığı için kendinden utanmalı." ifadelerini kullandı.

İsrail yönetimi, Filistin davasına destek veren Donncha'ya ülkeye giriş yasağı getirmişti.

Tel Aviv'deki havalimanında pasaport kontrolü yapan polisin hatasıyla Donncha, yasağa rağmen İsrail'e girmiş ve Ramallah'ta düzenlenen konferansa katılmıştı.

Bu gelişmenin ardından, İrlanda'nın Tel Aviv Büyükelçisi dün İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, Donncha'nın Ramallah'taki konferansa katılması protesto edildi.

Dublin Şehir Konseyi, bu hafta kabul ettiği önergede İrlanda hükümetine, ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde son iki haftada İsrail askerlerinin 32 Filistinliyi şehit etmesi nedeniyle İsrail'in Dublin Büyükelçisini sınır dışı etmesi çağrısı yapmıştı.

 

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