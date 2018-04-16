Neutec Group kardeş coğrafyalarda ilaç olmaya devam ediyor

Kızılay, 78 farklı ülkede gerçekleştirdiği organizasyonlarla uluslararası bir yardım kuruluş olduğunu tüm dünyaya ispat etmiştir. Özel sektör kurumlarının projelerine verdiği destekle tüm dünya insanlarına umut olmaya devam ediyor. Türk Kızılay’ının öncülüğünde dünyanın birçok ülkesine uzanan yardım projelerine destek veren Türk iş dünyasının önemli guruplarından birisi olan Neutec Group da bu alanda destek olduğu projelerle örnek oluyor.

Türk ilaç sektörünün yerli ve milli markası olarak dünyanın birçok ülkesine ihracat yapan Neutec Group, son 70 günde Türk Kızılay’ının Gazze ve Erbil Projelerine 2 milyon 683 bin liralık ilaç yardımında bulundu.

Neutec Group Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Bilgiç ‘’Bu gün dünyanın dört bir tarafında insan olarak içlerimizi acıtan, mazlumun daha da mazlum hale getirildiği olaylara üzüntüyle utanarak şahitlik etmekteyiz. Tüm bu insanlık dışı olayların sona erdiği, dünya insanlarının kardeşlik ve huzur içinde yaşadığı bir dünyayı tahayyül ederek sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer almak bizim Neutec Group olarak birinci önceliğimizdir’’ dedi.