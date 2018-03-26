Nevruz öncesi Adana'da gözaltına alınan 42 kişi adliyeye sevk edildi

Adana'da, Nevruz öncesi terör örgütü PKK operasyonunda gözaltına alınan 42 kişi adliyeye sevk edildi. Polis Dağlıoğlu Mahallesi'nde bulunan 5 kalaşnikof marka silah, 17 el bombası, 11 el bombası fünyesi, 88 şarjör ve 32 mermiyle zanlıların bir bağlantısı olup olmadığını çözmeye çalışıyor.



MÜHİMMATLAR SURİYE'DEN TÜRKİYE'YE GETİRİLMİŞ



Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevruz öncesi bölücü terör örgütü PKK'nın Adana'da kanlı eylem yapmak için hazırlık yaptığını ve bunun için Suriye'den Türkiye'ye mühimmat soktuğu istihbaratına ulaştı.



16 MART'TA 50 ADRESE OPERASYON



Terör ekipleri bu istihbarat üzerine 16 Mart şafak vakti 50 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Özel harekat ve helikopterin de destek verdiği operasyonda 10'u çocuk 7'si kadın 42 kişiyi gözaltına aldı. Bu şahısların evlerinde aramalar yapıldı.



PKK TERÖR ÖRGÜTÜNE ÖVGÜ YAPILMIŞ



Aramalarda pompalı tüfek ve bölücü terör örgütü PKK'yı simgeleyen malzemeler bulundu. Ayrıca zanlıların sosyal medya hesaplarından Afrin operasyonu aleyhine yazışmalar yaptıkları, terör örgütü PKK'yı övdükleri tespit edildi.



POLİS OPERASYONLARA ARALIKSIZ DEVAM ETTİ



Zanlılar gözaltındayken Dağlıoğlu Mahallesi'nde mühimmat bulundu. Polis zanlılar gözaltındayken daha önce sık sık korsan gösterilerin yapıldığı ve terör örgütü PKK yandaşların yaşadığı mahallelerde operasyonlarını ve uygulamalarına aralıksız devam etti.



POLİS MERKEZLERİNE SALDIRI YAPACAKLARI ORTAYA ÇIKARILDI



Bu sırada polis, Suriye'den PKK uzantısı PYD/YPG tarafından Türkiye'ye sokulup Adana'ya getirilen mühimmatın yer değiştirilirken otluk bir alana saklandığını ve Nevruz günü de buradan alınıp polis merkezlerine saldırı yapılacağını öğrendi.



20 MART GECESİ BİRÇOK MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ



Bu bilgi üzerine mühimmatın saklandığı yere giden polis 20 Mart gecesi 4 torba içinde 5 kalaşnikof marka silah, 88 şarjör, bu silahlara ait 32 mermi, 17 el bombası ve 12 el bombası fünyesi ele geçirdi. Polis malzemelere el koyup parmak izi ve DNA çalışması başlattı.



SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR



Bu arada, gözaltı süresi dolan 42 kişi de bugün adliyeye sevk edildi. Polis şimdi ele geçirilen mühimmatlarla bu zanlıların bir bağlantısı olup olmadığını çözmeye çalışıyor.