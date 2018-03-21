Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Nevruz'da provokasyon yapmak isteyen 2 kişi gözaltına alındı

Adana'da, Nevruz kutlamalarının ardından dağıldıkları sırada terör örgütü PKK lehine sloganlar atan ve örgütü simgeleyen bez parçaları açan gruba polis müdahale etti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu'nda HDP tarafından organize edilen nevruz kutlaması sonrası alanı terk eden bazı gruplar, Merkez Park'a doğru yürüyüşe geçti. 

Adana’da HDP ve bazı Sivil Toplum Kuruluşlarının ortak düzenlediği Nevruz kutlamasının ardından provokasyon yapmak isteyen 2 kişi gözaltına alındı.  

Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu’ndaki kutlamaların ardından Merkez Park’ın içine dağılan gruptan bazı kişiler terör örgütü lehine slogan atmak istedi. Polis ekipleri, grubu provoke etmeye çalışan 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan birisinin gülümsemesi, dikkat çekti. 

Daha sonra 5 Ocak Meydanı’na doğru yürüyen grup, olaysız bir şekilde dağıldı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan Dünya´ya terör mesajı: Cesareti olan varsa hodri meydan

Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan Dünya´ya terör mesajı: Cesareti olan varsa hodri meydan

Sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğraflar

Sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğraflar

Ürettiği çelik yeleği üzerinde denedi! İşte sonuç...

Ürettiği çelik yeleği üzerinde denedi! İşte sonuç...

e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha!

e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA