Nevruz'da provokasyon yapmak isteyen 2 kişi gözaltına alındı

Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu'nda HDP tarafından organize edilen nevruz kutlaması sonrası alanı terk eden bazı gruplar, Merkez Park'a doğru yürüyüşe geçti.

Adana’da HDP ve bazı Sivil Toplum Kuruluşlarının ortak düzenlediği Nevruz kutlamasının ardından provokasyon yapmak isteyen 2 kişi gözaltına alındı.

Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu’ndaki kutlamaların ardından Merkez Park’ın içine dağılan gruptan bazı kişiler terör örgütü lehine slogan atmak istedi. Polis ekipleri, grubu provoke etmeye çalışan 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan birisinin gülümsemesi, dikkat çekti.

Daha sonra 5 Ocak Meydanı’na doğru yürüyen grup, olaysız bir şekilde dağıldı.