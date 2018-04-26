Nevşehir Belediye Başkanı Ünver, aday adaylığı için istifa etti

Başkan Ünver, belediye binasındaki makam odasında düzenlediği basın toplantısında, 2004 yılından beri kente belediye başkanı olarak hizmet etmekten onur duyduğunu belirterek, istişareler sonucu milletvekili aday adayı olmak amacıyla görevinden istifa ettiğini söyledi.

Ünver, "Nevşehir tarihinde ilk defa üç dönem başkanlık yapmak bana nasip oldu. Bizim Nevşehir diye bir ailemiz vardı, bu şehri dünya standartlarında bir kent haline getirmek için çalıştık. Partimizin üst düzey yetkilileri ile yaptığımız istişareler sonrası 24 Haziran'da yapılacak seçimler için milletvekili aday adayı olabilmek için istifamı verdim. Belediye başkanlığı süreci bitti, ülkemize milletimize, memleketimize hayırlı olsun." dedi.

Ünver, 29 Nisan Pazar günü AK Parti İl Başkanlığına milletvekili aday adayı başvurusunu sunacağını da sözlerine ekledi.