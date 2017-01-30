Nevşehir merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturma kapsamında 13 ilde yapılan operasyonda 8'i asker 9 kişi gözaltına alındı.
- DHA
Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralele Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Nevşehir merkezli, Erzurum, Van, Afyonkarahisar, Niğde, Ardahan, Hakkari, Malatya, Manisa, İstanbul, Balıkesir, Trabzon ve Kütahya illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 1 teğmen, 7 astsubay ve 1 dershane öğretmeni gözaltına alındı. 4 astsubay ise adreslerinde bulunamadı.
Zanlılarla ilgili arama çalışmaları sürdürülüyor.
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