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Nevşehir'de 2 metrelik çukura düşen yavru köpeği itfaiye ekibi kurtardı

Nevşehir'de, yavru köpek, Hacıbektaş Veli Bulvarı üzerinde oluşan yaklaşık 2 metrelik çukura düştü. Yavru köpek, Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince çukurdan çıkarıldı.

  • DHA
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Merkez Cevher Dudayev Mahallesi Hacı Bektaş Veli Bulvarı üzerinde, şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen selde yaklaşık 2 metrelik çukur oluştu. Çukurun içinden ses geldiğini duyanlar, aşağı bakınca yavru köpeği görüp, Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü´ne haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, iş makinesiyle çukurun çevresini açtı. Yaklaşık 10 dakikalık çalışma sonrası, çukura uzanan itfaiye eri, yavru köpeği çukurdan kurtardı.

 

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