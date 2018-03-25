Nevşehir'de 2 metrelik çukura düşen yavru köpeği itfaiye ekibi kurtardı
Nevşehir'de, yavru köpek, Hacıbektaş Veli Bulvarı üzerinde oluşan yaklaşık 2 metrelik çukura düştü. Yavru köpek, Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince çukurdan çıkarıldı.
- DHA
Merkez Cevher Dudayev Mahallesi Hacı Bektaş Veli Bulvarı üzerinde, şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen selde yaklaşık 2 metrelik çukur oluştu. Çukurun içinden ses geldiğini duyanlar, aşağı bakınca yavru köpeği görüp, Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü´ne haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, iş makinesiyle çukurun çevresini açtı. Yaklaşık 10 dakikalık çalışma sonrası, çukura uzanan itfaiye eri, yavru köpeği çukurdan kurtardı.
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