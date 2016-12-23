Nevşehir´de 20 kişi sobadan zehirlendi
NEVŞEHİR merkez ve ilçelerinde dün gece etkili olan şiddetli lodos nedeniyle 20 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastanede tedaviye alınan 20 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
- DHA
Nevşehir'de dün geceden itibaren etkili olan şiddetli lodos, kentte yaşamı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinin yanı sıra Ürgüp ilçesinde, aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Zehirlenenler 112 Acil Servis ambulansları ile Nevşehir Devlet Hastanesi ve özel hastanelere götürüldü. Tedavi altındaki 20 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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