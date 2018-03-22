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Nevşehir'de askeri uçağımız düştü! Olay yerine ekipler sevk edildi

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde askeri uçak düştü, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

  • İHA
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Nevşehir’in Gülşehir ilçesi Ovaören köyü yakınlarındaki bir tarlaya askeri uçağın düştüğü bildirildi. Olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TSK'dan ilk açıklama

TSK, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada düşen uçakla ilgili "Eğitim maksadıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağı, Nevşehir civarında kaza kırıma uğramıştır." ifadelerini kullandı.

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