Nevşehir'de askeri uçağımız düştü! Olay yerine ekipler sevk edildi
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde askeri uçak düştü, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
- İHA
Nevşehir’in Gülşehir ilçesi Ovaören köyü yakınlarındaki bir tarlaya askeri uçağın düştüğü bildirildi. Olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TSK'dan ilk açıklama
TSK, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada düşen uçakla ilgili "Eğitim maksadıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağı, Nevşehir civarında kaza kırıma uğramıştır." ifadelerini kullandı.
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