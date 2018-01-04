Nevşehir'de ev hapsindeki mahkumun evi cephanelik gibi

"Cinsel taciz" suçlamasıyla ev hapsi cezası verilen B.Y'nin (50) evinde silah olduğu ihbarı üzerine Cumhuriyet savcılığının talimatı ile polis ekiplerince ikamette arama yapıldı.

Aramada 3 ruhsatsız av tüfeği, biri kurusıkı diğeri bilye atan 2 tabanca, 12 bıçak ile pala, kılıç, 3 şarjör, 23 av tüfeği fişeği ve 20 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.

Ev hapsi cezası süren B.Y. hakkında "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan işlem yapıldı.