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Nevşehir'de ev hapsindeki mahkumun evi cephanelik gibi

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde, ev hapsindeki mahkumun ikametinde ruhsatsız 5 silah, kesici aletler ve mühimmat bulundu.

  • AA
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"Cinsel taciz" suçlamasıyla ev hapsi cezası verilen B.Y'nin (50) evinde silah olduğu ihbarı üzerine Cumhuriyet savcılığının talimatı ile polis ekiplerince ikamette arama yapıldı.

Aramada 3 ruhsatsız av tüfeği, biri kurusıkı diğeri bilye atan 2 tabanca, 12 bıçak ile pala, kılıç, 3 şarjör, 23 av tüfeği fişeği ve 20 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.

Ev hapsi cezası süren B.Y. hakkında "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

 

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