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Nevşehir'de FETÖ firarisi eski pilot yol uygulamasında yakalandı

Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında aranan eski pilot Hacıbektaş ilçesinin girişindeki yol uygulamasında yakalandı.

  • AA
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Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan eski pilot yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Hacıbektaş ilçesi girişinde yaptığı yol uygulamasında, kimlik kontrolü yapılan Mesut K'nin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı tespit edilince gözaltına alındı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığında yüzbaşı rütbesindeyken ihraç edildiği belirtilen Mesut K, jandarmadaki işlemlerinin ardından Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Zanlının, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a gönderileceği öğrenildi. 

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