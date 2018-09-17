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Nevşehir'de 'FETÖ propagandası' ile 'Cumhurbaşkanına hakaret'e gözaltı

Nevşehir'de O.U., 'sosyal paylaşım sitesi üzerinden FETÖ/PDY terör örgütü propagandası yapmak', 'Cumhurbaşkanına hakaret, devletin kurum ve kuruluşlarını aşağılamak' suçlarından gözaltına alındı.

  • DHA
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Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin, 'Güvenli internet kullanımı ve sanal suçların önlenmesi'ne yönelik yaptığı çalışmalarda, sosyal paylaşım sitesi üzerinden konusu suç teşkil edebilecek paylaşımlarda bulunduğu belirlenen O.U., yakalandı. Gözaltına alınan O.U. hakkında, 'terör örgütü FETÖ/PDY'nin propagandasını yapmak', 'Cumhurbaşkanına hakaret ve devletin kurum ve kuruluşlarını aşağılama' suçlarından yasal işlem yapıldı. 
 
 

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