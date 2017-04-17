Nevşehir’de FETÖ’den 1 asker tutuklandı
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir asker tutuklandı.
- İHA
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Astsubay Telat O., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen Astsubay Telat O., tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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