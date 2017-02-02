Nevşehir’de FETÖ’den 3 kişi daha tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında soruşturma başlatılan Astsubay Zeki A. ile işsiz olduklarını beyan eden Hasan Ç. ve Nurullah A.'nın Nevşehir Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildiği belirtildi. Yapılan sorgulama neticesinde 3 şüphelinin Nevşehir Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandığı kaydedildi.