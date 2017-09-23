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Nevşehir'de terör operasyonu: 1 tutuklama

Nevşehir'de sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internetten terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen Kars ili nüfusuna kayıtlı Baran K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, kentteki bir inşaatta işçi olarak çalıştığı tespit edilen zanlıyı, inşaat sahasında gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Baran K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

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