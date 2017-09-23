Nevşehir'de terör operasyonu: 1 tutuklama
Nevşehir'de sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internetten terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen Kars ili nüfusuna kayıtlı Baran K'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis, kentteki bir inşaatta işçi olarak çalıştığı tespit edilen zanlıyı, inşaat sahasında gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Baran K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.