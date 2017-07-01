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Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü

Nevşehir'in Avanos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

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Emekli polis memuru olduğu öğrenilen Ömer Mihnet (55) yönetimindeki 09 ES 667 plakalı otomobil, Özkonak beldesi yakınlarında şarampole devrildi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri Mihnet'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

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