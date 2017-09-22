Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Nevşehir'de yaklaşık 800 yıllık mezar bulundu

Nevşehir'de, kentsel dönüşüm kapsamı sırasında yapılan kazılarda mezar bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Nevşehir'de 2012 yılında başlatılan kentsel dönüşüm kapsamındaki yeraltı şehri kazılarında, arkeologların çalışmaları sırasında mezar bulundu. Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın haberine göre 12. yüzyıl sonları 13. yüzyıl başlarına ait olduğu tahmin edilen iskeletin, önümüzdeki günlerde Nevşehir Belediyesi tarafından sergileneceği öğrenildi.
 
 
Mezarın bulunmasının ardından Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver de yeraltı şehrine gelerek arkeloglardan bilgi aldı. (Haber Türk)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Atatürk Havalimanı'nda jet pistten çıktı

Atatürk Havalimanı'nda jet pistten çıktı

Havalimanındaki uçak kazasının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Havalimanındaki uçak kazasının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA