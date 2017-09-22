Nevşehir'de yaklaşık 800 yıllık mezar bulundu

Nevşehir'de 2012 yılında başlatılan kentsel dönüşüm kapsamındaki yeraltı şehri kazılarında, arkeologların çalışmaları sırasında mezar bulundu. Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın haberine göre 12. yüzyıl sonları 13. yüzyıl başlarına ait olduğu tahmin edilen iskeletin, önümüzdeki günlerde Nevşehir Belediyesi tarafından sergileneceği öğrenildi.

Mezarın bulunmasının ardından Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver de yeraltı şehrine gelerek arkeloglardan bilgi aldı. (Haber Türk)