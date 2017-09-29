Nevşehir'de yeni açılacak AVM çalışanları kavga etti: 5 yaralı
Nevşehir'de yarın açılacak alışveriş merkezinde çalışan iki grup işçi arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
- DHA
AVM'nin mal kabul bölümünde çalışan yaklaşık 30 işçi, henüz sebebi belirlenemeyen nedenle kaga etmeye başladı. Kavgada 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın çıktığı AVM´'ye çok sayıda polis sevk edildi. Polisler kavgayı iddiaya göre biber gazı kullanarak dağıtırken, yaralanan 5 kişi ambulanslarla götürüldükleri hastanelerde tedaviye alındı. Olayın büyümemesi için polis hastanede güvenlik önlemi aldı.
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