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Nevşehir'deki FETÖ/PDY soruşturmasında 3 tutuklama

Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 3 kişi tutuklandı.

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Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 3 kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yaparken meslekten ihraç edilen Barış D. ile emekli polis Halil U. ve öğretmen Serdar Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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