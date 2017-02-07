New York metrosunda ırkçı ifade: Yahudiler'in yeri fırındır

Irkçılık konusunda sıkıntılı bir geçmişi olan ABD'nin başı yine ırkçılarla dertte. Kozmopolit yapısıyla çok fazla ırkın bir arada yaşadığı ülkede ölümlü ırkçı şiddet vakaları da yaşanabiliyor.

Seçim kampanyasında Müslüman ve Meksikalı karşıtı söylemleriyle ön plana çıkan Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından ırkçı vakalarda gözle görülür artış meydana geldi.

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Virginia eyaletindeki bir restoranda çalışan siyahi bir garsona bırakılan "hizmet harika, fakat siyahlara bahşiş bırakmıyorum" notu büyük tepki toplamıştı. Restoran sahibi, notu "dehşet verici, umut kırıcı ve çirkin" olarak tanımlamıştı.

TRUMP'IN SEÇİM KAMPANYASI KÖRÜKLEDİ

ABD'de Northwestern Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre Trump'ın seçim kampanyası ırkçılığı körükledi. Araştırmacılardan Emile Bruneau Müslüman ve Latinlerin alt sınıf oldukları algısının güçlendiğini belirtirken bu durumun söz konusu grupları şiddet içeren eylemlere itebileceğini belirtti.

NEW YORK METROSUNDA SKANDAL YAZI

New York metrosundaki cam bölmelerin üzerine yazılmış Yahudi karşıtı yazılar, dünya kamuoyunda tepki topladı. "Yahudiler'in yeri fırındır" gibi ırkçı Nazi söylemlerini içeren yazılar, yolcular tarafından silindi.

Olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından dünya çapında çok sayıda kişi ırkçı yazılara tepki gösterdi.