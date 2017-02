New York metrosunda ırkçı ifade: Yahudiler'in yeri fırındır ABD'de ırkçılık tırmanıyor. Her geçen gün yeni bir vakanın yaşandığı ülkede son olarak New York metrosuna yazılan ve büyük tepki çeken 'Yahudiler'in yeri fırındır' yazısı, yolcular tarafından silindi.