New York'ta silah sesleri, polis olay yerine akın etti

Polis, New York Eyaleti'ndeki Westchester Tıp Merkezi'nde ateş edildiğini doğruladı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre durum kontrol altına alındı ancak daha fazla bilgi vermekten kaçındırlar.

New York polisinden bir yetkilinin verdiği demeçte durumun kontrol altına alındığı ve halk için bir tehdit bulunmadığı bildirildi.