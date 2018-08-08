New York'ta silah sesleri, polis olay yerine akın etti
ABD'nin New York kentindeki bir hastanede silah sesleri duyulması üzerine, polis olay yerine akın etti.
Polis, New York Eyaleti'ndeki Westchester Tıp Merkezi'nde ateş edildiğini doğruladı.
Yetkililerden alınan bilgiye göre durum kontrol altına alındı ancak daha fazla bilgi vermekten kaçındırlar.
New York polisinden bir yetkilinin verdiği demeçte durumun kontrol altına alındığı ve halk için bir tehdit bulunmadığı bildirildi.
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