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Niğde'de 11 infaz koruma memuruna FETÖ gözaltısı

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 11 infaz koruma memuru gözaltına alındı.

  • DHA
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Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen çok sayıda infaz koruma memurunun adresine, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube ekiplerince operasyon düzenlendi. Adreslerde arama yapan ekipler, 11 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli infaz koruma memurları, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğün'e götürüldü.

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