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Niğde’de 2 milyonluk ‘Hançer Operasyonu'

Niğde'de piyasa değeri 2 milyon lira olan satılması ve kullanılması yasak kesici aletin ele geçirildiği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

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Niğde’de polisin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 2 milyon olan satılması ve kullanılması yasak 21 bin 714 adet kesici alet ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. 
 
Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından ‘Hançer’ adı verilen operasyonda 4 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda internet üzerinden satışı yapılan 21 bin 714 adet kesici alet ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 2 milyon TL olduğu belirtildi. Ele geçirilen malzemeler Niğde Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi.
 
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, emniyete gelerek Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu’ndan operasyon hakkından bilgi alıp, operasyonda emeği geçen polisleri kutladı.
 
 

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