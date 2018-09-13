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Niğde’de 23 düzensiz göçmen yakalandı

Niğde’de yurda yasa dışı yollardan giren 23 düzensiz göçmen yakalandı.

  • İHA
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Ulukışla Bölge Trafik İstasyon Amirliği önünde uygulama yapan ekipler bir minibüsü durdurdu. Ekipler minibüs içerisinde 9 Afgan, 14 Pakistan uyruklu şahsı yakaladı.
 
Yakalanan 23 göçmen Niğde İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi
 
Minibüs sürücüsü A.S.  ve yanında bulunan V.Ö. ifadelerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
 

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