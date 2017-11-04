Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Niğde'de 4 hükümlü cezaevinden firar etti

Niğde'de Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden 4 kişi polis ekipleri tarafından aranıyor.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Niğde Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'nda akşam sayımında 4 kişini olmadığını fark eden cezaevi yetkilileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipleri cezaevi çevresinde el feneri ile firari mahkumları aradı. Polis ekipleri ayrıca şehrin giriş çıkışlarında önlemler alarak araçlar üzerinde denetim yaptı. 4 firariyi bulmak için çalışmalar devam ediyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kandil ve Sincar'ı yerle bir ederiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kandil ve Sincar'ı yerle bir ederiz

İki doktor açıkladı: Bulunan mumyalar uzaylı

İki doktor açıkladı: Bulunan mumyalar uzaylı

Japon ninja kediler sınır tanımadı

Japon ninja kediler sınır tanımadı

WhatsApp uygulaması çöktü mü?

WhatsApp uygulaması çöktü mü?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA