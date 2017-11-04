Niğde'de 4 hükümlü cezaevinden firar etti
Niğde'de Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden 4 kişi polis ekipleri tarafından aranıyor.
- İHA
Niğde Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'nda akşam sayımında 4 kişini olmadığını fark eden cezaevi yetkilileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipleri cezaevi çevresinde el feneri ile firari mahkumları aradı. Polis ekipleri ayrıca şehrin giriş çıkışlarında önlemler alarak araçlar üzerinde denetim yaptı. 4 firariyi bulmak için çalışmalar devam ediyor.
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