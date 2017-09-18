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Niğde'de feci olay! Menengiç toplarken düşüp hayatını kaybetti

Niğde'de menengiç toplarken 4 metre yüksekliğindeki kayadan düşen 49 yaşındaki Zekeriya Güngör, öldü.

  • DHA
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Ulukışla İlçesi'ne bağlı Ardıçlı Köyü'nde dağlık alana arkadaşlarıyla menengiç toplamaya giden Zekeriya Güngör, dengesini yitirince 4 metre yüksekliğindeki kayadan düştü. Arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine ulaşan UMKE, AFAD  ve sağlık ekipleri, Zekariya Güngör'ün düştüğü yerde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ekipler, 1 saatlik çalışmanın ardından Güngör'ün cesedini bulunduğu yerden çıkardı. Zekeriya Güngör'ün cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma soruşturma başlattı.
 

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