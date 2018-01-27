Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kemerhisar beldesinde bulunan ve 55 kişinin çalıştığı havai fişek fabrikasında bilinmeyen sebepten dolayı patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü ve yaralıların bulunduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.